Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов: Залужный показал видео

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Валерия Залужного.

К тому же были повреждены:

Как рассказал он, в этом списке:

Как сообщалось, за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять БПЛА и пять крылатых ракет типа "Калибр". Все пять ракет были сбиты в Днепровском районе по пути на Днепр.

Напомним, за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

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