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Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов: Залужный показал видео

Фото: БПЛА Bayraktar ТВ-2 (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Валерия Залужного.

Как рассказал он, в этом списке:

  • 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов);
  • по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов);
  • БМП (0,6 миллиона долларов);
  • гаубицы (0,3 миллиона долларов).

К тому же были повреждены:

  • 5 танков Т-72
  • одну БМП на 1,85 миллиона долларов.

"Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - 28,35 миллиона долларов", - добавил Залужный.

Как сообщалось, за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять БПЛА и пять крылатых ракет типа "Калибр". Все пять ракет были сбиты в Днепровском районе по пути на Днепр.

Напомним, за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

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