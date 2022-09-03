Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів: Залужний показав відео

Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.

До того ж було пошкоджено:

Як розповів він, в цьому списку:

Як повідомлялося, минулої доби зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять БПЛА і п'ять крилатих ракет типу "Калібр". Усі п'ять ракет були збиті у Дніпровському районі на шляху на Дніпро.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів та 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 49 050 солдатів.

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