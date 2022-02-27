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"Байрактар" разнес колонну российской техники в Херсонской области

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский беспилотник "Байрактар" нанес удар по колонне оккупационных войск вблизи Херсона. Удар по российским военным произошел возле села Чернобаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного.

"Что Байрактар животворящий делает!",- подписал главнокомандующий видеролик, на котором зафиксирован момент удара.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали, как прошел третий день войны с Россией.

Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова назвала президента РФ Владимира Путина главным военным преступником 21 века.

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