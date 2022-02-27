Путин - главный военный преступник 21 века, докажем это в Гааге, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к гражданам России. Напомнила, что военные преступления не имеют сроков давности, а если они не прекратят войну, то будут соучастниками и пособниками.

Генпрокурор рассказала о каких преступлениях с точки зрения международного гуманитарного права (МГП) идет речь:

преступления против мира и человечности

развязывание и ведение агрессивной войны

массовые убийства мирного населения

применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения

"Вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными - водитель и пациент сгорели. Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины", - добавила Венедиктова.

Она напомнила, что войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы, а также другие объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения МГП. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население. Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян, пообещала генпрокурор. Отдельно она обратилась и к "гражданину Путину".

"Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придет время - мы скажем это вам в Гааге в глаза", - резюмировала Венедиктова.