"Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області

Український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупаційних військ поблизу Херсона. Удар по російських військових стався біля села Чорнобаївка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
"Що Байрактар животворящий робить!", - підписав головнокомандувач відеролик, на якому зафіксовано момент удару.
Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як пройшов третій день війни з Росією.
Крім того, генпрокурор Ірина Венедіктова назвала президента РФ Володимира Путіна головним військовим злочинцем 21 століття.