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"Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області

Автор: Дмитро Левицький

Український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупаційних військ поблизу Херсона. Удар по російських військових стався біля села Чорнобаївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Що Байрактар животворящий робить!", - підписав головнокомандувач відеролик, на якому зафіксовано момент удару.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як пройшов третій день війни з Росією.

Крім того, генпрокурор Ірина Венедіктова назвала президента РФ Володимира Путіна головним військовим злочинцем 21 століття.

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