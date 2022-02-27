Оперативная обстановка: в Генштабе рассказал, как прошел третий день войны

Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации на фронтах и борьбе с российскими войсками в регионах по итогам трех суток обороны. Противник не имел успеха ни в одном из направлений.

Об этом 27 февраля сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку от Генштаба ВСУ.

Данные в оперативной информации относительно российского вторжения приводятся по состоянию на 6 утра воскресенья.

В течение суток враги били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

В Мозырьском районе Беларуси интервенты сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.

"Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха не имеет ни в одном из направлений", - говорят в Генштабе.

Отмечается, что войска оккупантов снизили темпы наступления, однако все еще пробуют на отдельных направлениях развить успех в наступательной операции.

Колонны бронированной техники армии РФ замедлили темпы продвижения вглубь территории нашей страны, и останавливаются, так как лишены своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов.

"Личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощена предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен", - рассказали в Генштабе.

Основная тактика действий российских оккупантов - движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения, однако благодаря мощному сопротивлению гражданских и военных, попытки взятия под контроль крупных городов были безуспешны.

"Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной", - говорится в сообщении.

Россияне переходят к активному применению ДРГ, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.

"Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - отмечают в Генштабе.

Интервенты "преимущественно, лица кавказского внешности, с плохим знанием русского языка" адресно рассылают угрожающие сообщения местному населению, пытаясь напугать.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток составили: