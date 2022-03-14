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Байрактар в деле: ВСУ показали видео уничтожения пункта управления огнем артиллерии оккупантов

Автор: Владимир Костырин

Украинские военные при помощи "Байрактара" разнесли в щепки пункт управления огнем артиллерии российских оккупационных войск, и показали видео уничтожения вражеского объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Уничтожен вражеский пункт управления огнем артиллерии!" - говорится в публикации.

Генерал также процитировал строки из песни о "Байрактаре", получившей большую популярность во время войны:

"Їх доводи - всяке озброєня різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар".

Видео: военные ВСУ при помощи "Байрактара" уничтожили пункт управления огнем артиллерии войск рф

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы уничтожили вражеский пункт на Киевском направлении.

Напомним также, перед этим ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб российских оккупантов.

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