Байрактар у справі: ЗСУ показали відео знищення пункту управління вогнем артилерії окупантів

"Знищено ворожий пункт управління вогнем артилерії!" - йдеться в публікації.

Генерал також процитував рядки з пісні про "Байрактар", що отримала велику популярність під час війни:

"Їх доводи - всяке озброєня різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар".

Відео: військові ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищили пункт управління вогнем артилерії військ рф