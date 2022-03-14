Байрактар у справі: ЗСУ показали відео знищення пункту управління вогнем артилерії окупантів

Українські військові за допомогою "Байрактара" рознесли в тріски пункт управління вогнем артилерії російських окупаційних військ, і показали відео знищення ворожого об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
"Знищено ворожий пункт управління вогнем артилерії!" - йдеться в публікації.
Генерал також процитував рядки з пісні про "Байрактар", що отримала велику популярність під час війни:
"Їх доводи - всяке озброєня різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар".
Відео: військові ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищили пункт управління вогнем артилерії військ рф
Раніше повідомлялося, що українські повітряні сили знищили ворожий пункт на Київському напрямку.
Нагадаємо також, перед цим ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки і штаб російських окупантів.
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