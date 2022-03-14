Байрактар у справі: ЗСУ показали відео знищення пункту управління вогнем артилерії окупантів

Українські військові за допомогою "Байрактара" рознесли в тріски пункт управління вогнем артилерії російських окупаційних військ, і показали відео знищення ворожого об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.