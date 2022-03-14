ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байрактар у справі: ЗСУ показали відео знищення пункту управління вогнем артилерії окупантів

Новость на русском →
Понеділок 14 березня 2022 01:27
Байрактар у справі: ЗСУ показали відео знищення пункту управління вогнем артилерії окупантів Фото: Байрактар знищив російський пункт керування вогнем артилерії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за допомогою "Байрактара" рознесли в тріски пункт управління вогнем артилерії російських окупаційних військ, і показали відео знищення ворожого об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Знищено ворожий пункт управління вогнем артилерії!" - йдеться в публікації.

Генерал також процитував рядки з пісні про "Байрактар", що отримала велику популярність під час війни:

"Їх доводи - всяке озброєня різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар".

Відео: військові ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищили пункт управління вогнем артилерії військ рф

Раніше повідомлялося, що українські повітряні сили знищили ворожий пункт на Київському напрямку.

Нагадаємо також, перед цим ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки і штаб російських окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні