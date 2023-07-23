Байндль програла фінал тенісного Hungarian Grand Prix нейтральній росіянці
Українка Катерина Байндль поступилася російській тенісистці Марії Тимофєєвій у вирішальному матчі турніру в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Hungarian Grand Prix, фінал
Тимофєєва – Байндль – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)
Розпочали суперниці на рівних. До середини першого сету і росіянка, і українська тенісистка зосередилися на власних подачах, тож рівний рахунок не повинен дивувати (3:3). Утім, Тимофєєва несподівано захопила ініціативу.
Нейтральна спортсменка підстерегла помилку Байндль і оформила брейк. А після ще одного набраного на своїй подачі очка тенісистка з РФ повторила трюк – із першої спроби реалізувала брейк-пойнт, який водночас дозволив переможно завершити партію.
За схожим сценарієм минув другий сет. Спершу опонентки грали на рівних, але в п'ятому геймі Байндль перемогла на подачі росіянки. А в дев'ятому геймі українка оформила ще один брейк. Та ще й взяла гейм на подачі Тимофєєвої "під нуль" і зрівняла рахунок.
Та розвинути успіх Байндль не вдалося. У вирішальній партії її гра повністю розладналася. Українська тенісистка не взяла жодного гейму та зазнала повного фіаско всього за 33 хвилини. Поразка на угорському ґрунті стала для неї другою у фіналах WTA.
До слова, раніше Снігур тріумфувала на турнірі ITF у Віторії-Гастейс.
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