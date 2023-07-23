Байндль проиграла финал теннисного Hungarian Grand Prix нейтральной россиянке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Hungarian Grand Prix, финал

Тимофеева – Байндль – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Начали соперницы на равных. К середине первого сета и россиянка, и украинская теннисистка сосредоточились на собственных подачах, так что равный счет не должен удивлять (3:3). Впрочем, Тимофеева неожиданно захватила инициативу.

Нейтральная спортсменка подстерегла ошибку Байндль и оформила брейк. А после еще одного набранного на своей подаче очка теннисистка из РФ повторила трюк – с первой попытки реализовала брейк-пойнт, одновременно позволивший победно завершить партию.

По схожему сценарию прошел второй сет. Сначала оппонентки играли на равных, но в пятом гейме Байндль победила на подаче россиянки. А в девятом гейме украинка оформила еще один брейк. Да еще и взяла гейм на подаче Тимофеевой "под ноль" и сравняла счет.

Однако развить успех Байндль не удалось. В решающей партии ее игра полностью разладилась. Украинская теннисистка не взяла ни одного гейма и потерпела полное фиаско всего за 33 минуты. Поражение на венгерском грунте стало для нее вторым в финалах WTA.