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Байндль проиграла финал теннисного Hungarian Grand Prix нейтральной россиянке

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Будапешт, Воскресенье 23 июля 2023 20:16
Байндль проиграла финал теннисного Hungarian Grand Prix нейтральной россиянке Фото: Екатерина Байндль потерпела поражение в финале (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Екатерина Байндль уступила российской теннисистке Марии Тимофеевой в решающем матче турнира в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Hungarian Grand Prix, финал

Тимофеева – Байндль – 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Начали соперницы на равных. К середине первого сета и россиянка, и украинская теннисистка сосредоточились на собственных подачах, так что равный счет не должен удивлять (3:3). Впрочем, Тимофеева неожиданно захватила инициативу.

Нейтральная спортсменка подстерегла ошибку Байндль и оформила брейк. А после еще одного набранного на своей подаче очка теннисистка из РФ повторила трюк – с первой попытки реализовала брейк-пойнт, одновременно позволивший победно завершить партию.

По схожему сценарию прошел второй сет. Сначала оппонентки играли на равных, но в пятом гейме Байндль победила на подаче россиянки. А в девятом гейме украинка оформила еще один брейк. Да еще и взяла гейм на подаче Тимофеевой "под ноль" и сравняла счет.

Однако развить успех Байндль не удалось. В решающей партии ее игра полностью разладилась. Украинская теннисистка не взяла ни одного гейма и потерпела полное фиаско всего за 33 минуты. Поражение на венгерском грунте стало для нее вторым в финалах WTA.

К слову, ранее Снигур триумфовала на турнире ITF в Витории-Гастейс.

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