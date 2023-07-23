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Українка Снігур із неймовірним камбеком виграла турнір ITF у Країні Басків

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Віторія-Гастейс, Неділя 23 липня 2023 14:55
Українка Снігур із неймовірним камбеком виграла турнір ITF у Країні Басків Фото: Дарія Снігур оформила сьомий титул ITF у кар'єрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Дарія Снігур здобула вольову перемогу над представницею Франції Джессікою Понше у фіналі тенісних змагань у Віторії-Гастейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Vitoria-Gasteiz 2023, фінал

Снігур – Понше – 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

Дебют зустрічі краще вдався француженці. З брейком Понше швидко забезпечила стратегічний гандикап (3:1). Далі їй було достатньо вдало відіграти на власних подачах. Із цим завданням французька тенісистка впоралася, вигравши вирішальний гейм "під нуль".

Ще гірше для Снігур склався старт другої партії. Українка програла 4 гейми поспіль і, здавалося, вже не зможе повернутися до гри. Вочевидь, так подумала і Понше. Лише так можна пояснити фантастичний камбек молодої киянка. Вона виграла 6 (!) наступних геймів і зрівняла рахунок за сетами.

Такий розвиток подій психологічно зламав француженку. У третій партії вона хоч і опиралася, але за якихось 25 хвилин уже "горіла" 0:5. Снігур дозволила Понше розмочити рахунок. Утім, розвинути такий локальний успіх суперниці не дала. Уже в сьомому геймі українська тенісистка з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

Для Снігур тріумф у Країні Басків став сьомим на рівні Міжнародної тенісної федерації (ITF). Найбільше досягнення на мейджорах – 2-й раунд US Open торік. Восени 2022-го українка піднялася на 105-те місце в рейтингу WTA, а зараз іде на 155-й сходинці.

До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.

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