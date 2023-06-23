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Baykar отримала дозвіл від Туреччини на виробництво дронів в Україні

Фото: Baykar отримала дозвіл від Туреччини на виробництво дронів в Україні (BayraktarTB2)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Akit.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 та Akinci в Україні", - заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар.

Очікується, що завод в Україні відкриють вже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

"Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні", - додав генеральний директор.

Будівництво заводі Baykar в Україні

19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

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