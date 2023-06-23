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Baykar получила разрешение от Турции на производство дронов в Украине

Фото: Baykar получила разрешение от Турции на производство дронов в Украине (BayraktarTB2)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Akit.

"Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине", - заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар.

Ожидается, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

"Основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле", - добавил генеральный директор.

Строительство заводе Baykar в Украине

19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.

В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.

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