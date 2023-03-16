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"Байдуже на них". Окупант зізнався у розстрілах беззбройних військових ЗСУ (перехоплення)

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Україна, Четвер 16 березня 2023 19:30
"Байдуже на них". Окупант зізнався у розстрілах беззбройних військових ЗСУ (перехоплення) Фото: окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Я на прицілі їх тримав. Вони нам зброю віддали, а я впритул їх розстріляв. І на відео, що я їх розстрілюю впритул", - заявив окупант.

Жінка відповіла йому, що це так не можна і закликала його добре поводитись.

"Я нікого, ні дітей, нікого в живих залишати не буду. Мені байдуже на них", - відповів військовий РФ.

Окупанта проінформували, що колишній бізнесмен в РФ отримав 23 років тюрми за вбивство іншої родини, відсидів 3,5 роки та записався до ПВК "Ванера". Через пів року він повернувся назад та разом зі своєю дружиною відправився до Туреччини. Тепер в РФ будуть карати тих, хто намагатиметься дізнатись про минуле "вагнерівців".

Проте дружина окупанта незадоволена цим, оскільки звичайним військовим РФ не можуть пробачити боги.

Нагадаємо, що російська влада почала мобілізувати студентів на фронт. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян.

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.

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