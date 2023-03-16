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"Все равно на них". Оккупант признался в расстрелах безоружных военных ВСУ (перехват)

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Украина, Четверг 16 марта 2023 19:30
"Все равно на них". Оккупант признался в расстрелах безоружных военных ВСУ (перехват) Фото: оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Я на прицеле их держал. Они нам оружие отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор", - заявил оккупант.

Женщина ответила ему, что это так нельзя и призвала его хорошо себя вести.

"Я никого, ни детей, никого в живых оставлять не буду. Мне все равно на них", - ответил военный РФ.

Оккупанта проинформировали, что бывший бизнесмен в РФ получил 23 года тюрьмы за убийство другой семьи, отсидел 3,5 года и записался в ППК "Ванер". Через полгода он вернулся назад и вместе со своей женой отправился в Турцию. Теперь в РФ будут наказывать тех, кто будет пытаться узнать о прошлом "вагнеровцев".

Однако жена оккупанта недовольна этим, поскольку обычным военным РФ не могут простить боги.

Напомним, что российские власти начали мобилизовать студентов на фронт. Это связано с большими потерями среди личного состава россиян.

Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.

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