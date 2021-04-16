Байден вважає, що зустріч з Путіним стане "мостом" для повернення РФ у світове співтовариство

Президент США Джо Байден сподівається провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним . Вона може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.

Вона зазначила, що Росія зацікавлена в тому, щоб прийняти цю пропозицію.

"Пропозицію президента (Байдена про зустріч з Путіним, - ред.) - це міст назад", - сказала Псакі.

Раніше повідомлялося, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".

Раніше в Білому домі заявили, що незважаючи на введені санкції США проти Росії, пропозиція про зустріч президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні й передбачувані відносини з Москвою.