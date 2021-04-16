ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден вважає, що зустріч з Путіним стане "мостом" для повернення РФ у світове співтовариство

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 19:50
Байден вважає, що зустріч з Путіним стане "мостом" для повернення РФ у світове співтовариство Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден сподівається провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу 16 квітня.

В адміністрації Байдена нагадали, що Росія, зокрема, виключена з переговорів "Великої вісімки" (G8).

"Пропозицію президента (Байдена про зустріч з Путіним, - ред.) - це міст назад", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що Росія зацікавлена в тому, щоб прийняти цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".

Раніше в Білому домі заявили, що незважаючи на введені санкції США проти Росії, пропозиція про зустріч президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні й передбачувані відносини з Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви
Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу