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Байдену доповіли про події в Росії, - Білий дім

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президенту США Джо Байдену доповіли про події в Росії, викликані конфліктом власника ПВК "Вагнера" та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Адам Ходж, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій", - йдеться у заяві Ходжа.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала позиції "Вагнера", через що загинула "величезна кількость солдатів". У відповідь він оголосив "похід" до Ростова-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії" та Шойгу.

В Москві та Ростові ввели план "Фортеця", запровадили патрулювання вулиць та вивели туди техніку.

Сам Пригожин близько 02:00 заявив, що його війська вже входять до Ростова, не зустрічаючи спротиву.

Детальніше про події, що відбуваються в РФ читайте в матеріалі РБК-Україна.

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