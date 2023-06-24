Байдену доповіли про події в Росії, - Білий дім

"Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій", - йдеться у заяві Ходжа.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала позиції "Вагнера", через що загинула "величезна кількость солдатів". У відповідь він оголосив "похід" до Ростова-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії" та Шойгу.

В Москві та Ростові ввели план "Фортеця", запровадили патрулювання вулиць та вивели туди техніку.

Сам Пригожин близько 02:00 заявив, що його війська вже входять до Ростова, не зустрічаючи спротиву.

Детальніше про події, що відбуваються в РФ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.