Байдену доложили о событиях в России, - Белый дом

Президенту США Джо Байдену доложили о событиях в России, вызванных конфликтом владельца ЧВК "Вагнера" и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа.
Вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ атаковала позиции "Вагнера", из-за чего погибло "огромное количество солдат". В ответ он объявил "поход" в Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и Шойгу.
В Москве и Ростове ввели план "Крепость", ввели патрулирование улиц и вывели туда технику.
Сам Пригожин около 2 часов заявил, что его войска уже входят в Ростов, не встречая сопротивления.
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