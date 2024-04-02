У Байдена зважують рішення про постачання зброї Ізраїлю на 18 млрд доларів, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи варто продовжувати реалізацію великого пакета постачання зброї Ізраїлю на 18 мільярдів доларів, який включатиме десятки літаків F-15 і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Продаж 25 літаків F-15 від Boeing розглядався, оскільки Сполучені Штати отримали офіційний запит від Ізраїлю у січні 2023 року, повідомили джерела агентства.

За їхньою інформацією, прискорення доставки літаків було одним із головних запитів міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який минулого тижня відвідав Вашингтон.

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол 30 січня дав зелене світло на продаж.

Обговорення запиту по F-15 між адміністрацією Байдена та Конгресом уже відбулося, але деякі з чотирьох офісів, які мають підписувати будь-які передачі зброї, ще не зробили цього.

Законодавство США вимагає, щоб Конгрес отримував повідомлення про великі іноземні угоди щодо продажу військової техніки, а неофіційний процес розгляду дозволяє лідерам комітетів перевіряти такі угоди перед офіційним повідомленням Конгресу.

Пакет включає велику кількість літаків F-15, авіаційних боєприпасів та низку допоміжних послуг, зокрема навчання, технічне обслуговування та багаторічну підтримку підрядників протягом життєвого циклу літака, який зазвичай триває до двох десятиліть.

Інше джерело агентства повідомило, що адміністрація Байдена висловила підтримку Ізраїлю щодо його запиту F-15.

Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектору Газа.

Розбіжності між США та Ізраїлем щодо наступу на Рафах