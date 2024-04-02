У Байдена взвешивают решение о поставках оружия Израилю на 18 млрд долларов, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, следует ли продолжать реализацию крупного пакета поставки оружия Израилю на 18 миллиардов долларов, который будет включать десятки самолетов F-15 и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Продажа 25 самолетов F-15 от Boeing рассматривалась, поскольку Соединенные Штаты получили официальный запрос от Израиля в январе 2023 года, сообщили источники агентства.

По их информации, ускорение доставки самолетов было одним из главных запросов министра обороны Израиля Йоава Галланта, посетившего Вашингтон на прошлой неделе.

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл 30 января дал зеленый свет на продажу.

Обсуждение запроса F-15 между администрацией Байдена и Конгрессом уже состоялось, но некоторые из четырех офисов, которые должны подписывать любые передачи оружия, еще не сделали этого.

Законодательство США требует, чтобы Конгресс получал уведомления о крупных иностранных соглашениях по продаже военной техники, а неофициальный процесс рассмотрения позволяет лидерам комитетов проверять такие соглашения перед официальным уведомлением Конгресса.

Пакет включает в себя большое количество самолетов F-15, авиационных боеприпасов и ряд вспомогательных услуг, включая обучение, техническое обслуживание и многолетнюю поддержку подрядчиков в течение жизненного цикла самолета, который обычно длится до двух десятилетий.

Другой источник агентства сообщил, что администрация Байдена выразила поддержку Израилю по его запросу F-15.

В последнее время между США и Израилем идет дискуссия по запланированной Цахалом операции против ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.

Разногласия между США и Израилем по поводу наступления на Рафах