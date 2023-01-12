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У Байдена знову виявили секретні документи, - Білий дім

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У будинку президента США Джо Байдена, який знаходиться у Вілмінгтоні, знайшли невелику кількість секретних документів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times, про це заявив спеціальний радник президента США Річард Заубер.

"Під час перевірки юристи виявили серед особистих і політичних паперів невелику кількість додаткових документів адміністрації Обами (екс-президента США Барака Обами - ред.) та Байдена з секретними позначками. Всі ці документи, крім одного, були виявлені у складських приміщеннях у гаражі резиденції президента у Вілмінгтоні. Один документ, що складається з однієї сторінки, був виявлений серед складських матеріалів у сусідній кімнаті", - розповів Заубер.

Радник додав, що про це одразу проінформували Міністерство юстиції США та передали документи відомству.

Також Заубер розповів, що команда Байдена провела обшуки в будинку президента, що знаходиться в Рехобот-Біч, але там жодних секретних документів виявлено не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Зазначимо, що Байден користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віце-президента США.

За словами Байдена, він був здивований, коли дізнався, що у його офісі знайшли таємні документи.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дім