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У Байдена снова обнаружили секретные документы, - Белый дом

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне, нашли небольшое количество секретных документов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times, об этом заявил специальный советник президента США Ричард Заубер.

"В ходе проверки юристы обнаружили среди личных и политических бумаг небольшое количество дополнительных документов администрации Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) и Байдена с секретными пометками. Все эти документы, кроме одного, были обнаружены в складских помещениях в гараже резиденции президента в Уилмингтоне. Один документ, состоящий из одной страницы, был обнаружен среди складских материалов в соседней комнате", - рассказал Заубер.

Советник добавил, что об этом сразу уведомили Министерство юстиции США и передали документы ведомству.

Также Заубер рассказал, что команда Байдена провела обыски в доме президента, который находится в Рехобот-Бич, но там никаких секретных документов обнаружено не было.

Напомним, ранее стало известно, что в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Отметим, что Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

По словам Байдена, он был удивлен, когда узнал, что в его офисе нашли тайные документы.

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