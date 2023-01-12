У Байдена снова обнаружили секретные документы, - Белый дом

"В ходе проверки юристы обнаружили среди личных и политических бумаг небольшое количество дополнительных документов администрации Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) и Байдена с секретными пометками. Все эти документы, кроме одного, были обнаружены в складских помещениях в гараже резиденции президента в Уилмингтоне. Один документ, состоящий из одной страницы, был обнаружен среди складских материалов в соседней комнате", - рассказал Заубер.

Советник добавил, что об этом сразу уведомили Министерство юстиции США и передали документы ведомству.

Также Заубер рассказал, что команда Байдена провела обыски в доме президента, который находится в Рехобот-Бич, но там никаких секретных документов обнаружено не было.