В один з моментів "дірки у постачанні" застосування артилерії було 1 до 12, - Зеленський
В один з моментів затримок у постачаннях озброєння Росія мала перевагу в артилерії 1 до 12. Курська операція дозволила відтягнути сили РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.
"Уявіть собі, у якийсь момент оцієї дірки у постачанні у нас застосування зброї було 1 до 12. Артилерія. Один снаряд наш на 12 снарядів Росії. Що ви повинні зробити? Неважливо, скільки у вас людей тут стоїть, якщо у них 12 снарядів, а у вас 1, у вас просто буде більше людей стояти і більше людей гинути", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україні потрібне було розумне рішення. За його словами, йдеться, зокрема, про Курську операцію та відтягування російських сил.
"На Покровському напрямку зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Ви розумієте різницю? Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так! Бо перетягнуті ті, чи інші сили і ті, чи інші засоби", - заявив глава держави.
Покровськ - найважчий напрямок
Нагадаємо, що росіяни зосереджують свої наступальні зусилля на Донбасі. Зокрема, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Ця ділянка протягом останніх місяців залишається найгарячішим районом фронту.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупаційні війська підійшли за вісім кілометрів до Покровська. На тлі активних бойових дій місцева влада закликає населення терміново евакуюватися.
Через погіршення ситуації з безпекою евакуаційні потяги вже не будуть прибувати до Покровська. Евакуюватися можна буде зі станції у Павлограді Дніпропетровської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.