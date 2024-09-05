В один з моментів "дірки у постачанні" застосування артилерії було 1 до 12, - Зеленський

В один з моментів затримок у постачаннях озброєння Росія мала перевагу в артилерії 1 до 12. Курська операція дозволила відтягнути сили РФ.

"Уявіть собі, у якийсь момент оцієї дірки у постачанні у нас застосування зброї було 1 до 12. Артилерія. Один снаряд наш на 12 снарядів Росії. Що ви повинні зробити? Неважливо, скільки у вас людей тут стоїть, якщо у них 12 снарядів, а у вас 1, у вас просто буде більше людей стояти і більше людей гинути", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібне було розумне рішення. За його словами, йдеться, зокрема, про Курську операцію та відтягування російських сил.

"На Покровському напрямку зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Ви розумієте різницю? Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так! Бо перетягнуті ті, чи інші сили і ті, чи інші засоби", - заявив глава держави.