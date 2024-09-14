Байден просить продовжити допомогу Україні на 6 млрд доларів, які можуть згоріти у вересні
Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії президентських повноважень (PDA). Це дозволить продовжить відправку військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Зазначається, що цей запит має бути включений до резолюції про продовження фінансування уряду США після 30 вересня, коли спливає фінансовий рік.
Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що у США залишилося 5,9 млрд для України в рамках президентських повноважень, ці кошти, окрім 100 млн доларів, закінчуються в кінці фінансового року, тобто 30 вересня.
Адміністрація Байдена використала президентські повноваження, щоб швидко доставити зброю в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони. Кошти, виділені Конгресом, направлені на оцінку військового обладнання, переданого Україні, і заповнення запасів США. Допомога Україні часто надається партіями в сотні мільйонів доларів, щоб уникнути зменшення запасів Пентагону та врахувати час для заповнення.
Як зазначає The Hill, якщо Конгрес прийме резолюцію Байдена на 5,8 млрд доларів, це дозволить Білому дому продовжувати надсилати Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.
Представник Конгресу пояснив виданню, що адміністрація Байдена також може оголосити, що надає Україні 5,8 млрд доларів військової допомоги до 1 жовтня, а потім використати решту року, щоб відправити обладнання. Проте це менш привабливий варіант.
За словами співрозмовника, виникнути певні юридичні проблеми з розподілом коштів, а у Білому домі стурбовані тим, що може не бути повноважень дозволяти передачу боєприпасів, яких зараз немає на складі.
The Hill додає, що розширення повноважень навряд чи зіткнеться з опозицією щодо тимчасового фінансування.
Що цьому передувало
Нагадаємо, що продовження фінансування допомоги Україні зіткнулося з тиском республіканців у Конгресі США. Рішення не могли ухвалити протягом декількох місяців, що створило так звану "дірку" у постачаннях військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в один з моментів такої "дірки" у постачаннях Росія мала перевагу в артилерії 1 до 12.
Тепер у США вирішують питання щодо використання залишкових 5,8 млрд доларів для України, які можуть "згоріти" у вересні, коли закінчується фінансовий рік.
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