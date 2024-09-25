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У Байдена нашли обходной путь для продления помощи Украине на 5,9 млрд долларов

Вашингтон, Среда 25 сентября 2024 10:19
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У Байдена нашли обходной путь для продления помощи Украине на 5,9 млрд долларов Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Джо Байдена нашла обходной путь для расширения президентских полномочий по отправке в Украину оружия и оборудования на 5,9 млрд долларов. Эти средства могут "сгореть" по истечении финансового года в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Напомним, что в апреле Конгресс США принял пакет помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Из этих средств осталось 5,9 млрд, которые могут сгореть уже 1 октября, когда закончит финансовый год в США.

Президентские полномочия позволяли ускорить поставки помощи Украине, поскольку оружие направлялось со складов Пентагона. Выделенные средства тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США.

Как известно, администрация Байдена работает, чтобы продлить эти полномочия после финансового года без рішения Конгресса, как планировалось ранее.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует остальную помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать посылать оружие в Киев. Однако по этому методу США не будет разрешено вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", - объясняет издание.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц отметил, что если осуществлять вовремя, "поставки могут выйти за пределы финансового года без проблем".

Белый дом хотел, чтобы Конгресс включил деньги в план финансирования, позволивший работать правительству США после 1 октября. Новый вариант Белого дома сохранит деньги для помощи Украины даже без действий Конгресса.

Что этому предшествовало

Напомним, что в прошлом году Конгресс США не смог своевременно принять решение о продлении финансирования помощи Украине. Это вызвало разрыв в поставках военной помощи.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в один из моментов такой "дыры" в поставках у России было преимущество в артиллерии 1 до 12.

Сейчас в США работают над тем, чтобы продолжить отправку военной помощи Украине по окончании финансового года в сентябре и сохранить 5,9 млрд долларов оставшихся средств. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс соответствующий запрос.

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