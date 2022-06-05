Байдена с женой эвакуировали из своего дома

В Белом доме заявили, что Байдену и его семье не угрожает опасность, и меры предосторожности приняты. После оценки ситуации президент и его супруга вернулись в свой дом.

Секретная служба заявила, что возьмет интервью у пилота, который, не был на должном радиоканале и не соблюдал указания по полету.

Поскольку это является стандартной практикой для президентских поездок за пределы Вашингтона, Федеральное авиационное управление опубликовало ограничения на полеты в начале этой недели перед визитом Байдена в пляжный городок.

Ограничения включают бесполетную зону радиусом 10 миль (16 км), которая находится в 30-мильной (48 км) зоне ограниченного доступа.