Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

Президент США Джо Байден предложил ввести запрет на продажу штурмового оружия и магазинов с патронами к нему, а также повысить с 18 до 21 года возраст, разрешающий приобретать огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава государства также призвал ужесточить проверку документов при оформлении покупки оружия. Он подчеркнул, что Сенату пора принимать радикальные решения в этом вопросе и отдельно обратился к республиканцам, которые противятся более строгому контролю обращения оружием.

Отмечается, что в законодательство США не вносилось никаких ограничительных мер по обороту оружия с 1968 года, когда был принят до сих пор действующий закон, регулирующий правила его покупки и продажи.