Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку

У Білому домі заявили, що Байдену та його родині не загрожує небезпека, і запобіжні заходи прийняті. Після оцінки ситуації президент і його дружина повернулися в свій будинок.

Секретна служба заявила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, не був на належному радіоканалі і не дотримувався вказівки по польоту.

Оскільки це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона, Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена в пляжне містечко.

Обмеження включають безпольотну зону радіусом 10 миль (16 км), яка знаходиться в 30-мильній (48 км) зоні обмеженого доступу.