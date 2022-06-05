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Байдена с женой эвакуировали из своего дома

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США, Воскресенье 05 июня 2022 02:57
Байдена с женой эвакуировали из своего дома Фото: Джо Байден и Джилл Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере из-за небольшого частного самолета, который по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

В Белом доме заявили, что Байдену и его семье не угрожает опасность, и меры предосторожности приняты. После оценки ситуации президент и его супруга вернулись в свой дом.

Секретная служба заявила, что возьмет интервью у пилота, который, не был на должном радиоканале и не соблюдал указания по полету.

Поскольку это является стандартной практикой для президентских поездок за пределы Вашингтона, Федеральное авиационное управление опубликовало ограничения на полеты в начале этой недели перед визитом Байдена в пляжный городок.

Ограничения включают бесполетную зону радиусом 10 миль (16 км), которая находится в 30-мильной (48 км) зоне ограниченного доступа.

Напомним, мы писали о том, что Байден поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если будут учтены интересы всех союзников.

Ранее Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США.

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