ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку

Новость на русском →
США, Неділя 05 червня 2022 02:57
Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку Фото: Джо Байден і Джилл Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з дому в Рехобот-Біч в Делавері через невеликий приватний літак, який помилково увійшов у повітряний простір біля їхнього будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

У Білому домі заявили, що Байдену та його родині не загрожує небезпека, і запобіжні заходи прийняті. Після оцінки ситуації президент і його дружина повернулися в свій будинок.

Секретна служба заявила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, не був на належному радіоканалі і не дотримувався вказівки по польоту.

Оскільки це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона, Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена в пляжне містечко.

Обмеження включають безпольотну зону радіусом 10 миль (16 км), яка знаходиться в 30-мильній (48 км) зоні обмеженого доступу.

Нагадаємо, ми писали про те, що Байден підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, якщо будуть враховані інтереси всіх союзників.

Раніше Байден закликав заборонити продаж штурмової зброї в США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні