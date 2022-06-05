Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку
Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з дому в Рехобот-Біч в Делавері через невеликий приватний літак, який помилково увійшов у повітряний простір біля їхнього будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
У Білому домі заявили, що Байдену та його родині не загрожує небезпека, і запобіжні заходи прийняті. Після оцінки ситуації президент і його дружина повернулися в свій будинок.
Секретна служба заявила, що візьме інтерв'ю у пілота, який, не був на належному радіоканалі і не дотримувався вказівки по польоту.
Оскільки це є стандартною практикою для президентських поїздок за межі Вашингтона, Федеральне авіаційне управління опублікувало обмеження на польоти на початку цього тижня перед візитом Байдена в пляжне містечко.
Обмеження включають безпольотну зону радіусом 10 миль (16 км), яка знаходиться в 30-мильній (48 км) зоні обмеженого доступу.
Нагадаємо, ми писали про те, що Байден підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, якщо будуть враховані інтереси всіх союзників.
Раніше Байден закликав заборонити продаж штурмової зброї в США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.