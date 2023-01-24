UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена заявили про збільшення кількості своїх військових у Європі на 20 тисяч

Фото: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені штати Америки збільшили присутність своїх військ у Європі на 20 тисяч військових. Втім, направляти додатковий контингент у Польщу поки не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джона Кірбі в інтерв’ю RMF.

"На сьогодні у мене немає заяв щодо пересування військ. Ми вже збільшили свою присутність на європейському континенті на додаткові 20 тисяч осіб, і ми створимо механізми для збереження цих 20 тисяч у Європі на ротаційній основі, але я не маю жодних заяв щодо Польщі", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Також ми писали про те, що Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для зміцнення східного флангу НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиКирби