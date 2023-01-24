У Байдена заявили об увеличении количества своих военных в Европе на 20 тысяч

"На сегодняшний день у меня нет заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили свое присутствие на европейском континенте на дополнительные 20 тысяч человек, и мы создадим механизмы для сохранения этих 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких заявлений по Польше", - отметил Кирби.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Также мы писали о том, что Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для укрепления восточного фланга НАТО.

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