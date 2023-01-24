RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена заявили об увеличении количества своих военных в Европе на 20 тысяч

Фото: глава Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные штаты Америки увеличили присутствие своих войск в Европе на 20 тысяч военных. Однако направлять дополнительный контингент в Польшу пока не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби в интервью RMF.

"На сегодняшний день у меня нет заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили свое присутствие на европейском континенте на дополнительные 20 тысяч человек, и мы создадим механизмы для сохранения этих 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет никаких заявлений по Польше", - отметил Кирби.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Также мы писали о том, что Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для укрепления восточного фланга НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиКирби