У Байдена заявили о необходимости ограничить Россию в добыче нефти и газа

Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности России в сфере добычи нефти и газа. В администрации президента рассматривают этот вариант, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

По его словам, все уже введенные санкции были разработаны в координации с ЕС, Австралией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией.

Он отметил, что они направлены на замедление экономического роста России и снижения ее военных возможностей.

"Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира. Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего не планируется в отношении энергетики", - говорится в сообщении.