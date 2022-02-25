ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена заявили о необходимости ограничить Россию в добыче нефти и газа

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 25 февраля 2022 03:20
У Байдена заявили о необходимости ограничить Россию в добыче нефти и газа Фото: у Байдена заявили о необходимости ограничить Россию в добыче нефти и газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности России в сфере добычи нефти и газа. В администрации президента рассматривают этот вариант, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

По его словам, все уже введенные санкции были разработаны в координации с ЕС, Австралией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией.

Он отметил, что они направлены на замедление экономического роста России и снижения ее военных возможностей.

"Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира. Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего не планируется в отношении энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина