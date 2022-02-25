У Байдена заявили про необхідність обмежити Росію у видобутку нафти і газу
Сполучені Штати прагнуть обмежити можливості Росії у сфері видобутку нафти і газу. В Адміністрації президента розглядають цей варіант, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
За його словами, всі вже введені санкції були розроблені в координації з ЄС, Австралією, Японією, Канадою, Новою Зеландією, Великобританією.
Він зазначив, що вони спрямовані на уповільнення економічного зростання Росії і зниження її військових можливостей.
"Наші заходи не були розроблені з метою того, щоб будь-яким чином порушити нинішні поставки енергоресурсів з Росії в інші країни світу. Що ж стосується довгострокових виробничих можливостей Росії, то ми прагнемо послабити ці можливості, але в короткостроковій перспективі нічого не планується щодо енергетики", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.
США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.