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В Байдена запропонували збільшити масштаби навчання українських військових

Фото: в Байдена запропонували збільшити масштаби навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає пропозицію серйозно збільшити масштаби бойової підготовки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його даними, кількість українських військових, які проходитимуть бойове навчання лише на американській базі в Німеччині, збільшиться до 2,5 тисячі на місяць.

Водночас американська влада має намір не лише збільшити кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід до навчання.

Якщо раніше підготовка проходила в малих групах і здебільшого для ознайомлення з певними системами озброєнь, то тепер США навчатимуть великі групи українських військових тактичним засобам та координації піхоти та артилерії на полі бою.

Нагадаємо, що в ЄС стартувала тренувальна місія для ЗСУ.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав центр програми підготовки військових Збройних сил України у Британії та заявив, що вражений навичками українських солдатів.

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

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Збройні сили України