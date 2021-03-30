У Байдена заподозрили Трампа в попытках вмешаться в научные исследования

Замдиректора по науке и обществу в научном офисе Белого дома Алондра Нельсон заявила, что администрация Трампа "отказалась от науки в пользу политики".

Она пояснила, что проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь офис прошлого президента США к ответственности. Белый дом хочет разработать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые уберегут их от вмешательства политики.

"Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать", - указал замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.

Как отмечает издание, Мэнди Гунасекара, руководившая агентством по охране окружающей среды (EPA) в администрации Трампа, заявила, что все решения ее аппарата были основаны на профессиональных научных рекомендациях. По ее мнению, критика действий офиса Трампа в области окружающей среды - это попытка делегитимизировать работу правительства, проделанную за последние четыре года.