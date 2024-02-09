Байдена запідозрили у зберіганні секретних документів удома. Подібний скандал був із Трампом

Міністерство юстиції США запідозрило президента Джо Байдена у тому, що він свідомо зберігав секретні документи у незахищених місцях у своїх будинках у Вірджинії та Делавері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що федеральні слідчі, які працюють на спеціального прокурора Роберта Гура, визнали поведінку Байдена неналежною, але при цьому не стали його звинувачувати.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисне зберігав та розкривав секретні матеріали після свого перебування на посаді віце-президента, коли він був приватною особою", - йдеться у майже 400-сторінковому звіті.

При цьому слідчі "дійшли висновку, що докази не доводять провину Байдена без розумних сумнівів". На думку спецпрокурора, на відміну від Байдена, Трамп не намагався співпрацювати зі слідством і не хотів віддавати секретні документи, тому щодо нього і триває судовий розгляд.

Матеріали, знайдені в будинках Байдена, мають документи з грифами секретності про військову та зовнішню політику в Афганістані, а також блокноти, що містять рукописні записи про секретні джерела та методи розвідки.

У своїй заяві Річард Заубер, спеціальний адвокат Байдена, сказав, що Білий дім задоволений завершенням розслідування.

"Ми не згодні з низкою неточних і недоречних коментарів у доповіді спеціального прокурора. Тим не менш, найважливіше рішення, прийняте спеціальним прокурором, - про те, що жодних звинувачень немає - твердо ґрунтується на фактах та доказах", - заявив Заубер.

"Секретні документи" Байдена

Раніше повідомлялося, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії було виявлено 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Також секретні документи кілька разів знаходили і у будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні. Загалом було знайдено понад 20 документів із позначкою "таємно".

У свою чергу, Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.