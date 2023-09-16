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У Байдена впевнені, що Конгрес ухвалить виділення Україні 24 млрд доларів допомоги

Фото: радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Білому домі впевнені, що, незважаючи на розбіжності серед представників Конгресу США, законопроєкт про новий пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів буде ухвалено.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі (в Конгресі США, - ред) ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування (підтримки України, - ред)", - сказав він.

Салліван також заявив, що республіканці та демократи визнають, що США не можуть відмовитись від допомоги Україні у такий критичний момент. Тому в адміністрації є впевненість щодо подальшої підтримки законопроєкту про виділення додаткового фінансування Україні.

Допомога Україні

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Однак, міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що зберігає впевненість у майбутній підтримці законопроєкту.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші".

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