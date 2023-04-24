У Байдена визначились з головою передвиборчої кампанії

Джо Байден має намір балотуватись на переобрання у 2024 році. Повідомляється, що його виборчу кампанію очолить Джулі Чавес Родрігес, яка є директором управління з міжурядових справ Білого дому.

Вона працювала заступником керівника президентської кампанії Байдена 2020 року. Зазначається, що старші радники президента зупинились на її кандидатурі опитавши майже десяток людей.