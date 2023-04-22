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Байден пообіцяє перешкоджати ядерній атаці КНДР на Південну Корею, - Reuters

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США, Субота 22 квітня 2023 21:29
Байден пообіцяє перешкоджати ядерній атаці КНДР на Південну Корею, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден на саміті, що прийде наступного тижня з лідером Південної Кореї Юн Сук Йолем пообіцяє вжити "суттєвих" кроків, щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів стримувати ядерний напад Північної Кореї на Південну Корею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми надзвичайно й інтенсивно працюємо з південнокорейцями, щоб вжити необхідних заходів для підкріплення як суспільного сприйняття, так і реальності наших зобов’язань", - сказав анонімний чиновник Reuters.

Чиновник сказав, що це вважається одним із найбільших досягнень США те, що ряд країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, які могли створити ядерну зброю, вирішили не робити цього через захист так званої ядерної парасольки США.

За його словами, США дуже чітко заявили, що їх прихильність ядерному стримуванню залишається непохитною для Південної Кореї.

"Президент Байден... буде говорити про суттєві кроки, щоб підкреслити це, щоб оновити це, щоб зрозуміти, що всі мало сумніваються в нашій прихильності підтримувати Південну Корею, навіть перед лицем провокацій з боку Північної Кореї, бряцання зброєю з боку Росії і відверто амбіції щодо нарощування ядерної зброї з боку Китаю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше американський президент заявив, що країна не обговорює спільні ядерні навчання з Південною Кореєю.

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