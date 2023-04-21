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Байден оголосить про намір балотуватись на другий термін на наступному тижні

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П'ятниця 21 квітня 2023 01:46
Байден оголосить про намір балотуватись на другий термін на наступному тижні Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден має намір офіційно оголосити про наміри балотуватися на другий термін вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Джерела повідомили виданню, що Байден почне передвиборчу кампанію з відеозвернення у вівторок наступного тижня.

"Незважаючи на те, що радники Байдена протягом кількох місяців заявляли, що формальний графік початку президентської кампанії 2024 року не встановлений, вони вже давно розглядають 25 квітня - річницю оголошення кампанії Байдена 2020 року", - пише видання.

В січні цього року повідомлялося, що Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року.

Інформацію про плани Байдена підтверджували журналістам видання The Hill два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.

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