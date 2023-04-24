У Байдена определились с главой предвыборной кампании

Команда президента США Джо Байдена определилась с кандидатурой на пост руководителя избирательной кампании в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Джо Байден намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Сообщается, что его избирательную кампанию возглавит Джули Чавес Родригес, являющаяся директором управления по межправительственным делам Белого дома.
Она работала заместителем руководителя президентской кампании Байдена в 2020 году. Отмечается, что старшие советники президента остановились на ее кандидатуре, опросив почти десяток человек.
Президент США Джо Байден намерен официально объявить о намерениях баллотироваться на второй срок уже на следующей неделе.
Напомним, Байден пообещает препятствовать ядерной атаке КНДР на Южную Корею.
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