У Байдена определились с главой предвыборной кампании

Джо Байден намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Сообщается, что его избирательную кампанию возглавит Джули Чавес Родригес, являющаяся директором управления по межправительственным делам Белого дома.

Она работала заместителем руководителя президентской кампании Байдена в 2020 году. Отмечается, что старшие советники президента остановились на ее кандидатуре, опросив почти десяток человек.