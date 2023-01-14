У Байдена виявили ще одну партію секретних документів

Намагаючись продемонструвати співпрацю з Міністерством юстиції, особистий адвокат Байдена сам повідомив, що цього тижня в будинку президента були знайдені додаткові секретні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

в четвер увечері, щоб допомогти надати документ, який особистий адвокат президента знайшов у середу, до Міністерства юстиції... Поки я передавав його представникам Міністерства юстиції, які супроводжували мене, серед матеріалів з ним було виявлено п’ять додаткових сторінок із грифами секретності, загалом шість сторінок. Співробітники міністерства юстиції відразу їх забрали", - пояснив адвокат Білого дому Річард Заубер.

Також у суботу Заубер, опублікував хронологію подій щодо виявлення секретних документів в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні, намагаючись продемонструвати співпрацю з розслідуванням Міністерства юстиції.