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У Байдена висловилися про затримку допомоги для України: всі усвідомлюють виклики

Фото: Пенні Пріцкер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У США усвідомлюють виклики, пов'язані з затримкою фінансування допомоги для України. Терміновість цього питання зрозуміла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставницю США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в інтерв'ю "Суспільному".

"Терміновість зрозуміла. Це - послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи й щодо військової підтримки, і щодо економічної", - сказала вона.

Пріцкер назвала за чудовий приклад успіху України експорт збіжжя Чорним морем. З серпня 2023 року Україні вдалося транспортувати близько 16 млн тонн зерно, це приблизно 600 суден. А у грудні було відвантажено більше зерна, ніж коли була започаткована "зернова угода".

"Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал", - зазначив спецпредставниця.

За її словами, у Конгресі США розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а й за європейську та американську. Тому такі аргументи є переконливими для законодавців.

"Наші парламентські процеси можуть бути подекуди безладними, але тут йдеться про невідкладні питання і всі добре усвідомлюють виклики", - додала Пріцкер.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було ухвалене.

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року. 

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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