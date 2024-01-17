У Байдена высказались о задержке помощи для Украины: все осознают вызовы

"Срочность понятна. Это - послание, которое звучит не только от ваших президента и правительства. Я тоже говорила об этом обеим палатам Конгресса, приводила аргументы и по военной поддержке, и по экономической", - сказала она.

Прицкер назвала как прекрасный пример успеха Украины экспорт зерна по Черному морю. С августа 2023 года Украине удалось транспортировать около 16 млн тонн зерно, это примерно 600 судов. А в декабре было отгружено больше зерна, чем когда стартовала "зерновая сделка".

"Когда рассказываешь такие истории членам Конгресса, они понимают, что инвестируют в место, имеющее возможности и потенциал", - отметил спецпредставитель.

По ее словам, в Конгрессе США понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но за европейскую и американскую. Поэтому такие аргументы убедительны для законодателей.

"Наши парламентские процессы могут быть порой беспорядочными, но здесь речь идет о безотлагательных вопросах и все хорошо осознают вызовы", - добавила Прицкер.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.