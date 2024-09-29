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У Байдена высказались о возможности полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

США, Воскресенье 29 сентября 2024 18:45
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У Байдена высказались о возможности полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" Фото: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома, ведя полномасштабную войну. Лучшим выбором будет - дипломатический путь.

Об этом заявил Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кирби заявил, что Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома на севере страны, ведя полномасштабную войну с "Хезболлой" или Ираном.

"Тотальная война с "Хезболлой", а тем более с Ираном, не является способом достичь этого. Если вы хотите вернуть этих людей домой безопасно и стабильно, мы считаем, что дипломатический путь верен", - сказал Кирби в интервью CNN.

Отметим, что Израиль говорит, что его цель - обезопасить северные районы страны от ракетных обстрелов со стороны Хезболлы и разрешить тысячам перемещенных жителей вернуться домой.

Кирби подчеркнул, что США наблюдают за тем, что делает "Хезболла", пытаясь заполнить вакуум в руководстве, и продолжают обсуждать с Израилем правильные следующие шаги.

"Мы не скрывали того факта, что мы не обязательно рассматриваем тактические казни так же, как они рассматривают защиту (гражданского населения)", - сказал Кирби.

Он также добавил, что поддержка Израиля со стороны США остается неизменной.

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

В последние недели значительно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Почти каждый день стороны обмениваются ракетными ударами.

Еще больше ситуация обострилась после того, как Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла, возглавлявшего группировку "Хезболла" на протяжении более 30 лет.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

В ответ на это в Иране пригрозили Израилю после ликвидации лидера "Хезболла".

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