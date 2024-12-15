У Байдена відреагували на польоти невідомих дронів біля Нью-Йорка

Нагадаємо, наприкінці листопада над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі БПЛА.

Також нещодавно стало відомо, що у грудні над військовою базою США "Рамштайн" (Німеччина) пролітали невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.

Зауважимо, що раніше сьогодні в аеропорту Нью-Йорка навіть закривали злітно-посадкові смуги через невідомий безпілотник.

Детальніше про інциденти з дронами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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