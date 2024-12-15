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У Байдена отреагировали на полеты неизвестных дронов возле Нью-Йорка

Фото: США привлекли федеральное правительство для устранения дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Неизвестные дроны продолжают летать возле Нью-Йорка в США. Федеральное правительство принимает дополнительные меры для борьбы с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Напомним, в конце ноября над военными базами США в Британии пролетели небольшие БПЛА.

Также недавно стало известно, что в декабре над военной базой США "Рамштайн" (Германия) пролетали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Заметим, что ранее сегодня в аэропорту Нью-Йорка даже закрывали взлетно-посадочные полосы из-за неизвестного беспилотника.

Подробнее об инцидентах с дронами, можно узнать в материале РБК-Украина.

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