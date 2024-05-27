У Франції уточнили, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується

У Міноборони Франції нагадали, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном 26 лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали у відомстві.