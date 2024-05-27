У Франції уточнили, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується
Питання щодо відправлення французьких інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням коментар Міністерства оборони Франції агенству AFP.
У Міноборони Франції нагадали, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном 26 лютого.
"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали у відомстві.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Франція вирішила направити своїх інструкторів до України. Там вони допоможуть навчати українських військових.
"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", - наголосив генерал.
За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.
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