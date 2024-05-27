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У Франції уточнили, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується

Франція, Понеділок 27 травня 2024 22:24
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У Франції уточнили, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується Фото: у Франції уточнили, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Питання щодо відправлення французьких інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням коментар Міністерства оборони Франції агенству AFP.

У Міноборони Франції нагадали, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном 26 лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Франція вирішила направити своїх інструкторів до України. Там вони допоможуть навчати українських військових.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", - наголосив генерал.

За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

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